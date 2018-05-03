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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 19:49 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İlçede uyuşturucu madde ticareti yapılacağı yönünde ihbar alan Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu, şüpheliler ilçe merkezinde uyuşturucu madde satışı yapacakları sırada operasyon düzenlendi.

Üzerilerinde, araçlarında ve evlerinde bir miktar uyuşturucu madde bulunan L.K. ve R.T, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çakırıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, ekiplerin zanlıların aracında köpekle yaptığı arama çalışması polis kamerasınca görüntülendi.

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