Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göcek Mahallesi'ndeki bir evde kurulan düzenekle kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Narkotik köpeği "Çimen" ile yapılan aramada 31 kök Hint keneviri ile satışa hazır esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

