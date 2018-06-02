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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 13:10 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da bin 200 metre rakımda Hint keneviri yetiştirildiğini belirleyen ekipler, harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi, Aliattin T. ve Salih G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

İki zanlının geçen yıl aynı bölgeye 450 kök Hint keneviri diktikleri iddiasıyla gözaltına alındıkları, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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