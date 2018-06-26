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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 20:14 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda Yeni Mahalle'de C.Ö. (26) ve M.O.K. (22) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeği "Hera" ile yapılan aramada satışa hazır esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, mahkemece tutuklandı.

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tutuklama Fethiye Muğla uyuşturucu operasyonu

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