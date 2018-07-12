Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Yatağan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, eş zamanlı olarak Akyol, Turgut ve Hacıbayramlar mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramalarda, 160 gram esrar, 800 kenevir bitkisi tohumu, 139 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 8 tarihi sikke ve obje, ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 5 dolu fişek, 7 ruhsatsız av tüfeği, 9 faturasız kuru sıkı tabanca, pala ve 5 bıçak ele geçirildi.
T.T. ve H.G. gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı çıkartılan H.G’nin oğlu M.G’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilerden T.T, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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