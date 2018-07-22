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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 20:34 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde eğlence mekanlarında uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, eğlence mekanlarında uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Gümbet Mahallesi'nde "Barlar Sokağı" olarak bilinen bölgeye düzenledikleri operasyonda eğlence mekanındaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst, ikametgah ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır kokain ve 5 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ç, Ş.K. ve Ş.C, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Ayrıca, Ş.K. ve Kazakistan uyruklu Z.I. hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

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bodrum Muğla operasyon polis uyuşturucu

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