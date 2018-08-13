HABER

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 13:02 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli H.M.A ve N.Y'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 6 parça halinde 14 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), telefon görünümlü hassas terazi ile 23 ilaç kapsülü içerisinde toz halinde uyuşturucu özellikli mantar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.M.A, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERAsya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayın Asya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayın
Döviz bozdurana minibüs ücretsizDöviz bozdurana minibüs ücretsiz
Küçük Burak'ın salatayı iştahla yediği anlar ilgi gördüKüçük Burak'ın salatayı iştahla yediği anlar ilgi gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tutuklama uyuşturucu operasyonu Fethiye Muğla Seydikemer

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da trafikte akılalmaz olay! Otomobilin tavanına oturup, direksiyonu ayakları ile kontrol etti

Konya'da trafikte akılalmaz olay! Otomobilin tavanına oturup, direksiyonu ayakları ile kontrol etti

Kadıköy’de korku dolu anlar! Ok gibi saplandı

Kadıköy’de korku dolu anlar! Ok gibi saplandı

Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor

Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor

Asansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

Asansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.