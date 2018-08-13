Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli H.M.A ve N.Y'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 6 parça halinde 14 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), telefon görünümlü hassas terazi ile 23 ilaç kapsülü içerisinde toz halinde uyuşturucu özellikli mantar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.M.A, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

