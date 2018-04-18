Muğla'da yabancı öğrencilerden engellilere destek

Muğla'nın Fethiye ilçesine Eramus programı kapsamında gelen 6 ülkeden 36 öğrenci, engelliler için sokakta satış yaptı.

"Geleceğin Sosyal Girişimcileri" projesi çerçevesinde Macaristan, Makedonya, Almanya, İtalya ve Romanya'dan gelen öğrenciler ile Türk öğrenciler ilçe merkezindeki kordon boyunda stant kurdu. Yaptıkları limonata, makarna, pasta gibi yiyecek ve içecekleri satan 36 öğrenci, satıştan elde edilecek geliri Fethiye Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneğine bağışlayacak.

Proje koordinatörü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Selçuk Koca, sosyal girişimcilikle ilgili ilçede 10 günlük program yaptıklarını söyledi.

Proje kapsamında öğrencilerin sosyal girişimcilik yeteneklerini geliştirmeleri için sokakta vatandaşlara satış yaptığını ifade eden Koca, projeye destek veren yabancı öğrencilerin Türkiye'yi ve insanlarını çok sevdiğini dile getirdi.

Projeye İtalya'dan katılan Laura Pasanisi (23), insanlara yardım etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.