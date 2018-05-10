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Muğla'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 09:36 | Son Güncelleme

Yangında bir ev, odunluk ve traktör kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Yayla mevkisinde Alim Şen'e ait evden alevlerin yükseldiğini fark edenler itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sokakların dar olması nedeniyle yangın yerine güçlükle ulaştı. Yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışma sonrası yangını güçlükle söndürdü.

Yangında bir ev, odunluk, sera ve traktör kullanılamaz hale geldi.

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