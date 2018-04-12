HABER

Muğla'da "yaralı fok" ihbarı ekipleri alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 21:27 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde bir koyda yaralı olduğu ihbar edilen fok balığı, AKUT ve Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine hareketli saatler yaşattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir koyda yaralı olduğu ihbar edilen fok balığı, AKUT ve Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerini alarma geçirdi.

Güvercinlik Mahallesi açıklarındaki Salih Adası yakınlarında yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda yaralı bir fok balığı gören balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik ve Milas Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine bildirdi.

Haber üzerine bölgeye Bodrum AKUT gönüllüleri de sevk edildi.

İkisi dalgıç 7 kişilik AKUT gönüllüsü, Güvercinlik sahilinden bir tekneyle açılarak bölgeye hareket etti.

Ekiplerce bir süre ada etrafında aranan fok balığı, bölgeye yakın bir balık çiftliğinin iskelesinde görüldü.

Ekipler, ender görülen türlerden Albino fok balığının, bölgede avlandığını ve yaralı olmadığını tespit etti.

Fok balığını bir süre izleyen ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

AKUT lideri Sadettin Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balığın yaralı olduğu ihbarıyla harekete geçtiklerini söyledi.

Fok balığına herhangi bir müdahale yapılmadığını anlatan Uslu, balığın hareketlerinde bir sıkıntı görmediklerini, olumsuz bir durumda müdahale edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, fok balığının bölgede gezdiği anlar görüntülendi.

Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimatErdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat
İYİ Parti'den flaş ittifak açıklaması: Anlaştık!İYİ Parti'den flaş ittifak açıklaması: Anlaştık!
3 kurum memur alıyor! 3 kurum memur alıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AKUT Albino balığı bodrum fok Fok Balığı Muğla

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa sınır karakoluna Suriye'den taciz ateşi

Şanlıurfa sınır karakoluna Suriye'den taciz ateşi

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den baş döndüren trafik

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den baş döndüren trafik

Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.