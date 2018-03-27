HABER

Muğla'da yasa dışı silah ticareti operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 19:51 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçede bazı kişilerin yasa dışı yollardan silah ticareti yaptığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, alıcı gibi irtibata geçtiği Serdar G'yi gözaltına aldı. Eş zamanlı Foça Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda ise Serkan Süleyman T. yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anketİstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket
Nagehan Alçı'yı bu fotoğraflarla vurduNagehan Alçı'yı bu fotoğraflarla vurdu
WhatsApp kullananlar dikkat! Tehlike geri döndüWhatsApp kullananlar dikkat! Tehlike geri döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tutuklama Fethiye Muğla yasa dışı silah ticareti

En Çok Okunan Haberler

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meclis harekete geçti! Komisyon kuruldu

Meclis harekete geçti! Komisyon kuruldu

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

RTÜK'ten flaş karar! Televizyonda yeni dönem

RTÜK'ten flaş karar! Televizyonda yeni dönem

Mağarada saklanan teröristler böyle ele geçirildi

Mağarada saklanan teröristler böyle ele geçirildi

Aybüke öğretmeni şehit eden terörist öldürüldü!

Aybüke öğretmeni şehit eden terörist öldürüldü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.