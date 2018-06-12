Muğla'da yerleşim yeri yakınında orman yangını (2)

2 HEKTAR ORMAN ALINI KÜLE DÖNDÜ

Muğla'nın Ula ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, 6 helikopter, 14 arazöz, 5 tanker, 1 uçak, 1 dozer ve 80 orman işçisi tarafından 3 saate güçlükle söndürülürken, ilk belirlemelere göre 2 hektarlık alandaki kızılçam ağaçları küle döndü. Ula Kaymakamı Ali Yılmaz, jandarma ve orman ekiplerinin yangının çıkış nedenini araştırdığını söyledi.

Cihan KAYA / ULA (Muğla), (DHA)

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