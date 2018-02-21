Muğla'da yolcu midibüsü devrildi: 5 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Bodrum'dan Yatağan'a giden Selahattin Gök idaresindeki 48 BB 1010 plakalı yolcu midibüsü, Korucu Mahallesi Beypınar mevkisinde devrildi.
Kazada, yolcular Gülcihan Akyol (41), Mert Akyol (22), Mücahit Çıvgın (28), Gamze Cengiz (31) ve Hatice Oral (32) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Milas ve Yatağan'daki hastanelere sevk etti.
Kaza nedeniyle Milas-Yatağan karayolunda ulaşım bir süre aksadı.
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