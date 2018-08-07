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Muğla'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 19:16 | Son Güncelleme

Muğla'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Muğla'da, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sadettin Karadeli, Okan Koçar ve Muhammet Kömürcü'nün kullandığı otomobiller, Yatağan-Kavaklıdere Karayolu Bakırcılar Mahallesi'nde, yağ dökülmesi nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çarpıştı.

Zincirleme trafik kazasında yaralanan Karadeli, Koçar ve Kömürcü, 112 acil servis ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla trafik kazası Yatağan zincirleme kaza

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