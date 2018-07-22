Muğla'da ziraat alanında yangın

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında 5 hektar ziraat alanı yandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Beçin Mahallesi Kocaharman mevkisindeki ziraat alanında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ve 4 arazöz ile müdahale edildi. Çalışmalarda 25 yangın söndürme işçisine vatandaşlar da destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bir saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam eden yangında 5 hektar alan zarar gördü.

