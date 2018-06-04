Muğla'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyede (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kavgada zanlı olarak yakalanan F.K.P. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, C.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)
Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu
HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı
Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama
Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, sonra...
'Bedava tatil kazandınız' mesajlarına dikkat! On binlerce kişi mağdur oldu
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?
Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar
Huawei yeni akıllı saati çok konuşulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum