Muğla'daki DEAŞ operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ militanlarının deşifresine yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan M.D’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
M.D, "Terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, dün, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda M.D. gözaltına alınmıştı.
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