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Muğla'daki FETÖ/PDY çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 22:57 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin Muğla'daki "çatı yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 12’si tutuklu 41 sanığın yargılanması sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Muğla'daki "çatı yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 12’si tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tutuklu sanıklar, cezaevinden duruşmanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'na getirildi.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilenlerin de bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar, tanık ifadelerine katılmadıklarını belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Adli kontrol şartıyla daha önce tahliye edilen bazı sanıklar ise adli kontrol şartının kaldırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme Başkanı Jülide Esen Demir, tutuklu sanık Zafer Ömer Kınacı’nın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırırken, Sami Çoban, Veysi Yeşilmen ve Hüseyin Turgut’un mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının ve tutuksuz yargılanan sanıkların haftada bir kez imza atma zorunluluklarının kaldırılmasına karar verdi.

Duruşma 29 Mayıs’a ertelendi.

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- FETÖ'nün darbe girişimi Muğla Muğla Çatı Davası

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