Muğla'daki FETÖ/PDY çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Muğla'daki "çatı yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 11'i tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilenlerin de bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı.
Bazı tanıkların dinlenildiği duruşmada, sanıklarla ilgili dijital materyaller okundu.
Haklarındaki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanıklar
tahliye ve beraat talebinde bulundu. Sanıklardan bazıları, haklarındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını ve mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını istedi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.
Mahkeme Heyeti, sanıklardan İlyas Demircan ve Ali Atakça'nın
adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer 9 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Duruşma 9 Temmuz'a ertelendi.
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