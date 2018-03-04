Muğla'daki fuhuş operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyon kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 8'i savcılıkça serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 zanlı tutuklandı.
"İnsan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" yaptıkları iddia edilenlere yönelik dün Fethiye ilçesinde operasyon düzenlenmiş, 11 kişi gözaltına alınmıştı.
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