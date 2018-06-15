Muğla'daki fuhuş operasyonu

Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 33 zanlıdan 22'si tutuklandı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Fethiye Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si yabancı uyruklu 22 kişi, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Zorla fuhuş yaptırılan 9 yabancı uyruklu ise emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek

üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 Haziran'da Fethiye ve Köyceğiz'deki 23 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla 33 kişi gözaltına alınmış, zorla fuhuş yaptırılan 9'u yabancı uyruklu 16 kadın ise kurtarılmıştı.

