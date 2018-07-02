Muğla'daki gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece kulübünde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltındaki 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesine getirildi. Şüphelilerin getirilişi sırasında, çok sayıda polisin adliye önünde ve çevresinde güvenlik tedbiri aldığı gözlendi.
Olay yerinde 21 boş kovanın bulunduğu saldırıya ilişkin şüphelilerin olay gecesi organize olarak hareket ettiği ve suçta kullanılan 4 silahı otomobilin "zula" tabir edilen kısmında sakladıkları tespit edildi.
Bodrum ilçesinde 21 Haziran'da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda şarkıcı ve menajer Hacer Tülü ile ilçede başka bir gece kulübü işletmecisi Ali Ekber Sürensoy hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.
Saldırıyla ilgili M.Ç, K.S.Ç, H.A ve T.O. Manisa'da, cinayet olayına yardımcı olduğu öne sürülen C.E. ise Bodrum ilçesinde yakalanmıştı.
Kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti
AK Partili Elitaş: 3 parti anlaşırsa erken yerel seçim olur
Eylül cinayetinde yeni detaylar! 'Daha önce köpeğe tecavüz etmiş'
Hindistan'da kan donduran olay! 8 yaşındaki kıza toplu halde tecavüz ettiler
Gerçeği öğrenince şoke oldu! Başta hız cezası kesileceğini düşündü ama...
Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?
Dünyanın en şanssız adamının ölüm nedeni belli oldu
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Sık ilişkiye girmek prostat kanseri yapar mı? İşte prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?
Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
Okuyucu Yorumları 0 yorum