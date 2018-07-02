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Muğla'daki gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 16:33 | Son Güncelleme

Gözaltındaki 5 şüpheli "organize suç örgütü" iddiasıyla adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece kulübünde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltındaki 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesine getirildi. Şüphelilerin getirilişi sırasında, çok sayıda polisin adliye önünde ve çevresinde güvenlik tedbiri aldığı gözlendi.

Olay yerinde 21 boş kovanın bulunduğu saldırıya ilişkin şüphelilerin olay gecesi organize olarak hareket ettiği ve suçta kullanılan 4 silahı otomobilin "zula" tabir edilen kısmında sakladıkları tespit edildi.

Bodrum ilçesinde 21 Haziran'da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda şarkıcı ve menajer Hacer Tülü ile ilçede başka bir gece kulübü işletmecisi Ali Ekber Sürensoy hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili M.Ç, K.S.Ç, H.A ve T.O. Manisa'da, cinayet olayına yardımcı olduğu öne sürülen C.E. ise Bodrum ilçesinde yakalanmıştı.

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