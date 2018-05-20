HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Muğla'daki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 21:10 | Son Güncelleme

Muğla'daki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sinan Yıldırım yönetimindeki 07 HYF 46 plakalı otomobil, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda refüje çarpıp yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının önünde ters dönerek duran araçta sıkışan sürücü, 112 Acil Servis ekibince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin yaklaşık 30 metre sürüklenerek yolun karşısına savrulması, kazayı görenlerin koşarak olay yerine gelmesi yer alıyor.

PARTNERDuydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!Duydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!
Erdoğan, Saraybosna'da konuştu/ Ek fotoğraflarErdoğan, Saraybosna'da konuştu/ Ek fotoğraflar
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günüAdalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 yaralı bodrum güvenlik kamerası Muğla otomobil trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Barış Atay, HDP’den aday mı oldu?

Barış Atay, HDP’den aday mı oldu?

Oscar ödüllü yönetmen Luc Besson'a tecavüz suçlaması

Oscar ödüllü yönetmen Luc Besson'a tecavüz suçlaması

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı

Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı

Altan Tan'la ilgili yeni gelişme! HDP'den istifa mı ediyor?

Altan Tan'la ilgili yeni gelişme! HDP'den istifa mı ediyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Ağrı'da şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu'nun baba ocağına ateş düştü

Ağrı'da şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu'nun baba ocağına ateş düştü

Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.