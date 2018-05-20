Muğla'daki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sinan Yıldırım yönetimindeki 07 HYF 46 plakalı otomobil, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda refüje çarpıp yaklaşık 30 metre sürüklendi.
Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının önünde ters dönerek duran araçta sıkışan sürücü, 112 Acil Servis ekibince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin yaklaşık 30 metre sürüklenerek yolun karşısına savrulması, kazayı görenlerin koşarak olay yerine gelmesi yer alıyor.
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