Muğla'daki kum köpek balıkları görüntülendi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Boncuk Koyu'nda, üreyebilen ve zararsız tür olarak bilinen kum köpek balığı görüntülendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi ile Bodrum Yarımadası Yalıkavak Sportif ve Amatör Balık Avcıları Derneğince, kum köpek balıklarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunan koyda yapılan dalışlarda, kum köpek balıkları ile su altındaki diğer canlılar görüntülendi.

Bodrum Yarımadası Yalıkavak Sportif ve Amatör Balık Avcıları Derneği Başkanı Mustafa Uyar, araştırma sonucu bu türle ilgili yeni bilgiler edinilmesinin beklendiğini söyledi.

Saldırgan olmadığı belirtilen kum köpek balığını, ekipmansız dalış yaparak görme imkanı olduğunu aktaran Uyar, "Boncuk Koyu'nda kum köpek balığı izlenmesi ve korunmasına yönelik ilk proje, 2006'da hayata geçirildi. MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde oluşturulan bilimsel ekip, 2013 Mayıs'tan 2014 Nisana kadar olan 12 aylık dönemde Boncuk Koyu'ndaki kum köpek balıklarını izledi." dedi.

