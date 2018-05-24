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Muğla'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 18:32 | Son Güncelleme

Seydikemer ilçesinde 15,2 hektar makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları tamamlandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 15,2 hektar makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları tamamlandı, alan havadan görüntülendi.

Kayadibi Mahallesi Maşatlar mevkisinde makilik ve ormanlık alanda dün çıkan yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları da tamamlandı. Yanan alanda drone ile çekilen görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın siyaha büründüğü, tarım alanlarına yakın noktadan başlayan yangının yayılarak makilik ve ormanlık alana zarar verdiği görüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihmal sonucu çıktığını tespit ettikleri yangında 15,2 hektar makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtti.

Yangının yerleşim yerleri yanındaki ağaçlandırma sahasından başladığını ifade eden Çelik, "Yanan alan çalışmaların ardından yıl içerisinde ağaçlandırılacak. Bölgemiz turistik açıdan önemli bir yer. Sıcakların birden artmasıyla çevredeki otlar kurudu. En ufak bir kıvılcım büyük felaketler doğurabilir. Bunun için tüm vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz." dedi.

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