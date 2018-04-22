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Muğla'daki tarihi Arasta çarşısında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 13:41 | Son Güncelleme

Menteşe ilçesindeki çarşıda bulunan bir lokantada çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki tarihi Arasta çarşısında bulunan bir lokanta çıkan yangın iş yerinde hasara yol açtı.

Camikebir Mahallesi Saatli Kule Caddesi'nde lokanta olarak hizmet veren bir iş yerinin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle tarihi çarşıyı duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yangının çarşıda bulunan tescilli diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Tek katlı ahşap tarihi binanın çatı katından yoğun duman çıkışının önlenmesi amacıyla itfaiye ekipleri iş yerindeki yangına içeriden ve çatıdan müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Gözyaşları içinde yangını izleyen iş yeri sahibi kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

İş yerinde zarara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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