Muğla'daki tarihi Arasta çarşısında yangın

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki tarihi Arasta çarşısında bulunan bir lokanta çıkan yangın iş yerinde hasara yol açtı.
Camikebir Mahallesi Saatli Kule Caddesi'nde lokanta olarak hizmet veren bir iş yerinin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle tarihi çarşıyı duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, yangının çarşıda bulunan tescilli diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Tek katlı ahşap tarihi binanın çatı katından yoğun duman çıkışının önlenmesi amacıyla itfaiye ekipleri iş yerindeki yangına içeriden ve çatıdan müdahale etti.
Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Gözyaşları içinde yangını izleyen iş yeri sahibi kadına sağlık ekipleri müdahale etti.
İş yerinde zarara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Afganistan'da son dakika intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Oktay Vural MHP'den istifa mı etti? Gündeme bomba gibi düşen iddia
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'
Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?
'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı
Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme
TIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürprizi
Damadın şakası kötü bitti
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum