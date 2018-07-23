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Muğla'daki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 17:03 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.D. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. B.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 110 kilogram esrar ile 166 kök Hint keneviri ele geçirilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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tutuklama uyuşturucu operasyonu Muğla Seydikemer

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