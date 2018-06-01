Muğlalı hayırsever iş adamından okul için arsa bağışı

MUĞLA (AA) - Muğla'da bir hayırsever iş adamı, okul yapılması için arsa bağışında bulundu.
Ortaca ilçesi Dikmekavak Mahallesi'nde imar planında ilköğretim tesis alanı olarak ayrılan arsanın hayırsever iş adamı Tarık Özalp tarafından Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesi için Valilik 75. Yıl Salonu'nda tören düzenlendi.
Vali Esengül Civelek, hayırsever vatandaşlara eğitime verdikleri katkı için teşekkür etti.
Ortaca'da bağışlanan arsaya yapılacak ortaokulla eğitime katkı sağlanacağını belirten Civelek, "Burada son derece kaliteli, nitelikli, iyi eğitim almış, araştıran, düşünen, milli manevi değerlerimizi benimseyen, kendisine, ailesine, vatana millete yararlı bireyler yetiştirilecektir." dedi.
Konuşmaların ardından Vali Civelek ile Tarık Özalp arasında protokol imzalandı.
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