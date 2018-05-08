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"Muğla'ya gelen İngiliz turist sayısında artış bekliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:55 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott: - "Bu sene çok sayıda İngiliz vatandaşı Türkiye'yi ziyaret edecek. Muğla'ya ziyaretlerin de yüzde 70 artacağını bekliyoruz"

MUĞLA (AA) - İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Muğla'ya gelen İngiliz turist sayısında artış beklediklerini bildirdi.

Çeşitli temas ve ziyaretler için Muğla'da bulunan Chilcott, Vali Esengül Civelek'i makamında ziyaret etti.

Muğla'nın güvenli bir şehir olduğunu ve İngiliz vatandaşlarının Muğla’yı tercih ettiklerini belirten Chilcott, vatandaşlarına güvenli bir ortam sağladıkları için Vali Civelek'e teşekkür etti.

Chilcott, Ankara Büyükelçisi olarak yaklaşık 4 aydır görev yaptığını belirtti.

İngiliz turistlerin Türkiye'de en çok Muğla'yı tercih ettiğini anlatan Chilcott, Muğla'nın bünyesinde barındırdığı güzelliklerin mükemmel olduğunu belirterek, "Bu sene çok sayıda İngiliz vatandaşı Türkiye'yi ziyaret edecek. Muğla’ya ziyaretlerin de yüzde 70 artacağını bekliyoruz." dedi.

Vali Civelek de Muğla ve ilçelerinin önemli bir turizm destinasyonunda bulunduğunu, kendilerinin de birinci önceliklerinin gelen turistlerin güvenli ve huzur içinde tatil yapmalarını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinden bahseden Civelek, turizm konusunda ciddi tecrübesi ve güçlü turizm kültürünün olduğunu söyledi.

Muğla'da 4 bin 600 İngiliz vatandaşı yaşadığını vurgulayan Civelek, turistlerin tatillerini huzurlu ve güvenli bir ortamda geçirebilmeleri için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ve güç birliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

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