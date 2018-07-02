"Muğla’yı bölgenin uçak bakım üssü yapmak istiyoruz"

Dünyanın en büyük uçak bakım ve modifikasyon firmalarından AMAC Aerospace, Türkiye’deki ikinci hangarını Muğla'da açtı. Milas-Bodrum Havalimanı'nda hizmete açılan hangarda, aynı anda 20 adet özel jete hizmet verilebilirken 6 bin 600 metrekarelik kapalı alanıyla Boeing 777 gibi büyük gövdeli uçaklara da bakım ve teknik servis desteği sağlanabilecek. 15 milyon doların üzerinde bir yatırımla tamamlanan hangar, yaz aylarında ağırlıklı olarak tatil için Bodrum ve çevre bölgeleri tercih edenlerin özel jetlerine hizmet verecek. Kış aylarında ise havayolu şirketlerinin orta ve büyük gövdeli uçaklarına bakım ve teknik servis imkanı sunacak. AMAC Aerospace Grup Üst Yöneticisi Kadri Muhiddin, Türkiye’nin hızlı büyüyen ekonomisinin özel havacılık sektöründe de olumlu gelişmelere neden olduğunu söyledi. Birkaç yıl önce özel mülkiyette 150 özel uçağın bulunduğu Türkiye pazarının kısa sürede 600 uçağa ulaşacağını öngördüklerini belirten Muhiddin, "Bu rakam Almanya’nın özel mülkiyetteki uçak sayısına eşit. Beklenen 4 kat artış sonrasında oluşacak talebin yanı sıra çevre ülkelerden tatil için Türkiye’yi tercih eden özel jetlerin oluşturduğu hacim Bodrum’un özel jetler konusundaki potansiyelinin en büyük göstergesi." dedi.

- "Uçakların bakımı için Avrupa'ya gitmeye gerek kalmayacak" Muhiddin, her yıl yaz aylarında iki binin üzerinde özel jetin Bodrum’a geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu rakam önümüzdeki yıllarda daha da artacak. AMAC Aerospace Turkey sayesinde özellikle Orta Doğu bölgesindeki özel jet sahiplerinin uçaklarının bakımı için Avrupa’ya gitmesine gerek kalmayacak. Yeni hangarımızda büyük gövdeli uçaklardan özel jetlere kadar tüm uçakların bakımını gerçekleştirebileceğiz. Türkiye ve Muğla’nın uçak bakımında bölgede merkez üs olmasını hedefliyoruz." - "Üçüncü havalimanının devreye girmesi sektörü daha da hareketlendirecek" AMAC Aerospace’in Milas-Bodrum Havalimanı'nda yaz aylarında iş jetlerinin kış aylarında ise ticari havayollarının bakımlarını gerçekleştirmeyi hedeflediğini anlatan Muhiddin, şöyle konuştu: "Türkiye sektörümüz için umut ve istikrar vadettiği için bu yatırımı yaptık. İlerleyen yıllarda sektörün çok daha fazla gelişeceğini öngörüyoruz. Bu nedenle de hangar yatırımlarımızın sayısını da artırmayı ve ilerleyen yıllarda kapasitemizi büyütmeyi hedefliyoruz. Özellikle 3. havalimanının da devreye girmesi Türkiye için büyük önem taşıyor. Londra, New York, Moskova ve Paris gibi birçok büyük şehirde birden fazla havalimanı var. Türkiye havacılıkta gelişmeye devam ederken biz de yatırımlarımızla buna destek olacağız."