Muhabbet kuşlarından dolaptaki peynire kadar çaldılar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde hırsızlık için bir eve giren kişinin uyuyanların üzerine ilaç sıkarak değerli eşyaların yanı sıra kafesteki muhabbet kuşları ile yiyecekleri çaldığı iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi'nde oturan Alev ve Emin Eren çifti, gece uyandıklarında evin dağınık olduğunu ve eve hırsız girdiğini fark etti.
Eren çiftinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme yaptı.
Eve giren kişinin çiftin üzerine ilaç sıktıktan sonra evdeki elektronik eşya, nakit para ve ziynet eşyalarının yanı sıra kafesteki muhabbet kuşlarını, buzdolabındaki peynir ve yiyecekleri, semt pazarından satın alınan meyve ve sebzeleri de çaldığı tespit edildi.
Hırsızın sıktığı ilaçtan etkilenen Eren çifti, ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Eren ailesi, çalınan kuşlarının fotoğrafını sosyal medyadan "Hadi patlıcan, domates, biber, soğan, mutfak erzakı, bunlara bir şey demiyorum, o çaldığın kuşlar, annemin maşından artırdığı emeği, telefon, değerli eşyalar olmasa senin peşine bile düşmezdim, 41 numara ayakkabın var, kimse görmeden bugün içinde bırak her şeyi, tez zamanda ensendeyim. Hırsızlık istemiyorsan sen de paylaş sessiz kalma." mesajıyla paylaşıp hırsızların bulunması için yardım istedi.
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