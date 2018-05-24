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"Muhabir" kitabı iletişim öğrencilerinin temel kaynağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 14:15 | Son Güncelleme

SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Zafer Çağlar: - "Haberin en güzel versiyonlarını ve şeklini Anadolu Ajansı yazıyor. Ajans bu özelliğiyle okul niteliğinde"

Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan "Muhabir" kitabı Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü öğrencilerinin kaynak kitabı oldu.

AA tarafından geleneksel gazetecilik kurallarının yanı sıra yeni medya okurlarının beklentileri de dikkate alınarak hazırlanan ve bir rehber niteliği taşıyan "Muhabir" kitabı, iletişim alanında okuyan öğrencilerin "ders kitabı" haline geldi.

Yazılı medyanın yanı sıra görsel medyadan da önemli bilgiler içeren kitaba, SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü öğrencileri ilgi gösterdi.

SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Zafer Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın habercilik alanında Türkiye'de ve dünyada en yetkin kuruluşlar arasında yer aldığını belirtti.

Ajansın yazılı ve görsel alanda basına önemli içerikler sunduğuna işaret eden Çağlar, Muhabir kitabının da iletişim bölümlerinde okuyan öğrenciler için önemli bir kaynak niteliğinde olduğunu vurguladı.

- "Okutulacak kitaplar arasında en temel kitaplardan biri"

Kitabı derslerde kaynak olarak kullandıklarını aktaran Çağlar, şöyle konuştu:

"İlk basımını geçmiş yıllarda kısmen eğitimlerimizde kullanmıştık. Son hali harika ve tüm eksiklikleri giderilmiş. Sadece yazılı medya açısından değil, görsel medya açısından da pek çok bilgiler içeriyor. Bence dört dörtlük bir eğitim kitabı olmuş. Biz bu kitaplardan faydalanarak öğrencilerimize habercilik eğitimi veriyoruz. Haberciliğin en iyi uygulandığı yer Anadolu Ajansı. Haberin en güzel versiyonlarını ve şeklini Anadolu Ajansı yazıyor. Ajans bu özelliğiyle okul niteliğinde. Bu bakımdan kitap bizim için okullarda okutulacak haber kitapları içerisinde en temel kitaplardan birisidir."

Çağlar, kitabın içeriğinin çok zengin ve anlaşılır olduğunu, her iletişim öğrencisinde bulunması gerektiğini dile getirdi.

Radyo Televizyon Programcılığı öğrencisi Fahriye Daldal, kitabı ilgiyle okuduğunu, kitabın haberciliği en ayrıntılı şekilde anlattığını kaydetti.

"Muhabir" kitabının derslerine önemli katkı sağladığını vurgulayan Daldal, "Her öğrenciye tavsiye ediyorum. Derslerde yararını göreceklerdir." dedi.

Aynı bölümde okuyan Kaan Can Özçivi de kitabın derslerine yardımcı bir kaynak olduğunu ifade etti.

Kitabın aldıkları eğitimlerin pekişmesine katkı yaptığını vurgulayan Özçivi, zorlandıkları kısımlarda kitaba başvurduklarını söyledi.

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