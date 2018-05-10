"Tarafsız ve bağımsız bir şekilde çalışmalarını sürdüren AA'nın yayınları arasına yeni eklenen 'Muhabir' kitabı kütüphanemizi zenginleştirmiştir. Kitabın Üniversitemizde Radyo Televizyon ve Basın Yayın Teknolojileri öğrencilerimiz ile diğer öğrencilerimize büyük katkısı olacaktır. Dünyanın en büyük haber ajansları arasında yer alan AA tarafından hazırlanan Muhabir kitabı öğrencilere rehber olacak. Bu meslekte kariyer sahibi olmak isteyen öğrencilerimize kitap ışık tutarak, yol gösterici olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

AA'nın bugün dünyanın en büyük haber ajansları arasında yer aldığını ve ajansın tüm eserlerine kütüphanelerinde yer verdiklerini ifade eden Ara, şunları kaydetti:

Kitabın içerisindeki yeni medya bölümünün kendisini daha fazla ilgilendirdiğini anlatan Kaplan, "Kitap bana gerçekten çok yardımcı oldu. İçeriğini çok zengin buldum. Herkesin bu kitabı bir kez okumasını tavsiye ediyorum" dedi.

- "Muhabir" kitabına, kitapçılardan ulaşılabiliyor

Altı bölümden oluşan kitapta, "Haberin Tarihi", "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Gazetecilik", "Örneklerle Haber Yazımı", "Habercilikte Uzmanlaşma", "Kriz Haberciliği", "Barış Gazeteciliği", "Habercilikte Yazım Kuralları", "Haberin Görsel Destekleri", "Yeni Medya", "Medya Hukuku" ve "Temel Terimler" başlıklarında kapsamlı bilgiler aktarılıyor.

Kitapta temel haber yazımı, Türkçe'nin kullanımında sıklıkla yapılan hatalar ve kelimelerin doğru yazımları, teknolojiyle birlikte her geçen gün değişen ve dönüşen medyada mobil gazeteciliğin, sosyal medya kullanımının nasıl yapılacağı, grafikli haber hazırlanması, haberde kriz yönetimi, polis-adliye, politika, diplomasi, finans, enerji, eğitim, sağlık, kültür-sanat-magazin gibi alanlarda uzman muhabirliğin incelikleri hakkında bilgiler veriliyor.

Ayrıca kitapta trafik kazası, Resmi Gazete, afet ve yangın haberleri, röportaj, özel haber, izlenim ve araştırma haber, ambargolu haber yazımı örneklerle anlatılıyor.

Deneyimli gazetecilerden muhabir adaylarına kadar tüm basın mensuplarının meslekle ilgili aradığı bilgilere erişebileceği "Muhabir" kitabı, kitapçılardan temin edilebiliyor.

