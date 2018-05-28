Muhafız Alayı darbe davası sanık savunmalarıyla sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar, avukatları ve müşteki avukatları hazır bulundu.
Sanıkların ifadelerinin alındığı duruşmada savunma yapan eski uzman çavuşlar Bayram Ali Bayraktar, Zafer Muhip, Zafer Öner, Mesut Pak, Mesut Şen, Benal Yılmaz ve Mehmet Sait Uçar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini beyan etti.
Tatbikat olduğu gerekçesiyle kışlaya çağırıldıklarını, yaşananların darbe girişimi olduğunu anladıktan sonra darbeye karşı durduklarını iddia eden sanıklar, suçsuz olduklarını ve tutuksuz yargılanmak istediklerini ifade etti.
Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddialarına sert yanıt: Açıklamazsan namertsin!
Irak'ta Türkiye vatandaşı 4 kadın IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam edildi
Muharrem İnce, korumaların sahneden attığı vatandaşı arayarak özür diledi
Semt isimlerinde yaşayan kapılar
Ermenistan'da oyuncak balon 'Türk casus balonu' zannedildi
Savaşın acımasız yüzü! Sokağın ortasında soyup...
Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi
İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...
Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum