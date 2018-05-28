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Muhafız Alayı darbe davası sanık savunmalarıyla sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 18:17 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 sanıklı davada, savunmalar alınmaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar, avukatları ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Sanıkların ifadelerinin alındığı duruşmada savunma yapan eski uzman çavuşlar Bayram Ali Bayraktar, Zafer Muhip, Zafer Öner, Mesut Pak, Mesut Şen, Benal Yılmaz ve Mehmet Sait Uçar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini beyan etti.

Tatbikat olduğu gerekçesiyle kışlaya çağırıldıklarını, yaşananların darbe girişimi olduğunu anladıktan sonra darbeye karşı durduklarını iddia eden sanıklar, suçsuz olduklarını ve tutuksuz yargılanmak istediklerini ifade etti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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15 Temmuz darbe girişimi Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı FETÖ

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