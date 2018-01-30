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Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 18:24 | Son Güncelleme

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin 534 kişi hakkında açılan davaya sanık savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı ile eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da yer aldığı 534 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde yapılan duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları ile TBMM, Başbakanlık, TRT ve diğer müşteki kurumların avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski astsubay Timur Özgen, olay tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yaptığını, uzun yıllar dış birliklerden gelen kursiyerleri eğittiğini anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı gün verilen emir üzerine tatbikat olacağı gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı Muafız Alayına gittiğini ifade eden Özgen, tatbikat alanındaki askerlerin ayrılmasından sonra saat 02.00 gibi dinlenme maksatlı uzandığını, saat 06.00'ya kadar uyuduğunu iddia etti.

Uyandıktan sonra piste gelen helikoptere binip Akıncı Üssü'ne gittiğini anlatan Özgen, bundan sonraki yaşadıklarının bu davanın konusu olmadığını belirtti. Özgen, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Akıncı Üssü davasının da sanığı olduğunu ifade ederek, bu iki davanın birleştirilmesini talep etti.

Sanık Osman Kemal Küçük de olay tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında astsubay kıdemli başçavuş rütbesiyle görev yaptığını, olay günü komutanlarının emri doğrultusunda koruma tatbikatı olacağı söylenerek çağırıldığını kaydetti.

FETÖ'cü olmadığını ve bilmeden darbe teşebbüsü içinde yer aldığını savunan Küçük, arabasıyla Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına gittiğini, orada herhangi bir olaya karışmadan kısa süre durduktan sonra TÜRKSAT'a götürüldüğünü anlattı.

Küçük, 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen TÜRKSAT davasından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıldığını belirtti. Bu dava dosyasındaki suça konu olan eylemlerinin diğer dosyayla mükerrer olduğunu ileri süren Küçük, davaların birleştirilmesini talep etti.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

(AA)

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