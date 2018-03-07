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Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 19:41 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin 534 kişi hakkında açılan davaya sanık savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı ile eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da bulunduğu 534 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları ile TBMM, Başbakanlık, TRT ve diğer müşteki kurumların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Yüksel Budak, olay tarihinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Köşk Muhafız Komando Birliğinde ikmal astsubayı olarak görev yaptığını anlattı.

Darbe girişiminden iki gün önce birlik komutanı binbaşı Osman Koltarla'nın içtimada alay komutanın emriyle 15 Temmuz günü alarm tatbikatı yapılacağı söylediğini aktaran Budak, tatbikatta birliğin silah ve teçhizatını hazırlama ve dağıtım görevini kendisine verdiğini ifade etti.

Budak, 15 Temmuz'da Külliye'de nöbetçi olduğunu, Koltarla'nın yöneticisi olduğu "Köşk Birliği" WhatsApp grubundan gelen mesajla Çankaya yerleşkesine gittiğini, verilen talimat üzerine silah ve mühimmatları zimmetle tatbikata katılacak personele teslim ettiğini belirtti. Zimmet işlemlerini yaklaşık bir saatte tamamladığını, ardından tatbikat içtimasına katıldığını ifade eden Budak, "İçtimada IŞİD'in kamu binalarına saldıracağı yönünde konuşmalara şahit oldum. TRT binasına bizden önceki giden birlikte yaralıların olduğunu söylediler. Bizim yaralıları oradan çıkartacağımız emredildi." diye konuştu.

Budak, daha sonra birlik komutanının emriyle saat 00.50 civarında 3 Nolu nizamiyeden çıkarak TRT'nin yanındaki MSB Lojmanlarına gittiklerini anlattı.

Lojmanların içerisine girdikten sonra araçla Osman Koltarla ile bir ekibin dışarı çıkıp keşfe gittiğini, döndüklerinde TRT'nin girişinde kalabalık olduğunu söylediklerini aktaran Budak, sonrasında Koltarla'nın telefonu olanların tanıdıklarını arayıp ne olup bittiğini sormalarını söyleyince eşini aradığını ve kalkışmadan haberdar olduğunu söyledi.

Birlik komutanı Koltarla'nın "Arkadaşlar uçaklar geçiyor. Açık hedef olmayalım birliğin güvenliği için lojmanlar içerisinde bulunan okul tarafına doğru geçiyoruz." dediğini belirten Budak, saat 04.00 sıralarına kadar okul bölgesinde bekleyip daha sonra alaya döndüklerini ifade etti.

Budak, darbe girişiminin yaşandığı gece birlik komutanın emirleri üzerine hareket ettiğini, darbe girişimine bilerek isteyerek katılmadığını ve tahliye talebinde bulunduğunu kaydetti.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

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