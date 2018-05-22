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Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 sanıklı davada savunmalar alınmaya devam ediliyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki salonda görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları ile müşteki avukatları hazır bulundu.

Savunma yapan sanık eski uzman çavuş Erkan Coşkun, darbe girişiminin yaşandığı hafta boyunca kışlada alayın kuruluş yıl dönümü olan 18 Temmuz'a ve personel reaksiyon süresinin ölçülmesi için yapılacak tatbikata yönelik hazırlıklar olduğunu bildirdi.

Darbe girişimi akşamı alarm verilmesi üzerine kışlaya gittiğini anlatan Coşkun, sanık eski binbaşı Osman Koltarla'nın sıkıyönetim ilan edildiğini söylediğini, daha sonra da terör saldırısına müdahale için otobüsle kışla dışına çıktıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiklerini düşünürken Oran'daki Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarına götürüldüklerini anlatan sanık Coşkun, eski binbaşı Koltarla'nın, "Burada kanunsuz işler oluyor." ifadelerini kullandıktan sonra Muhafız Alayı'na geri döndüklerini aktardı.

Alayda, darbecilerin etkisiz hale getirilmesine çalıştığını ileri süren Coşkun, "Daha önceden bana söylendiği gibi alarm tatbikatı olduğu söylenerek kandırıldım. Benim daha önceden darbe girişiminden haberim olmadı, zaten olsaydı gider gerekli yerlere ihbarda bulunurdum. Bilerek ve isteyerek bir suç işlemedim." savunmasını yaptı.

FETÖ'den şikayetçi olduğunu beyan eden Coşkun, "Birliğimizdeki FETÖ'cüler Muhsin Kutsi Barış, Muhammet Poshor'dan da şikayetçiyim." dedi.

- "Nerede FETÖ'cü varsa Allah belasını versin"

Savunma yapan eski uzman çavuş Ümit Erdem, olay günü alarm verilmesi üzerine tatbikat için kışlaya gittiğini, burada kendilerine terör saldırıları nedeniyle sıkıyönetim ilan edildiğinin söylendiğini ifade etti.

Bunun üzerine terör saldırısına müdahale için kışla dışına çıkarıldıklarını dile getiren Erdem, yaşananların darbe girişimi olduğunu anladıktan sonra Muhafız Alayı'na dönerek buradaki darbecileri eylemlerinden vazgeçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Darbe girişiminde bulunmadığını ve FETÖ'cü olmadığını iddia eden Erdem, "Nerede FETÖ'cü varsa Allah belasını versin." ifadelerini kullandı.

Savunma yapan eski uzman çavuşlar Murat Dursun, Osman Oskay, Mehmet Taştiken ve Osman Demirturan da atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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15 Temmuz darbe girişimi Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı FETÖ

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