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Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:29 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 sanıklı davada, savunmalar alınmaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Adem Akbulut, Muharrem Karakaya, Yavuz Dikmen, Yasin Kavutçu, Mehmet Kuru ve Hakan Gürbüz savunma yaptı.

İddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Sanık savunmalarının ardından yarın devam edilmek üzere duruşmaya ara verildi.

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15 Temmuz Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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