Muhafız Alayı darbe girişimi davası

Sanık eski binbaşı Osman Koltarla'nın, terör saldırıları nedeniyle sıkıyönetim ilan edildiğini söylediğini aktaran Ak, bundan bir süre sonra otobüslerle ORAN'daki Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarına gittiklerini anlattı. Lojman içinde bekledikleri sırada radyodan dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın, "Bir grubun, askeri kalkışması" açıklamalarını duyduğunu ve darbe girişimi olduğunu anladığını belirten sanık Ak, bundan bir süre sonra da Muhafız Alayına döndüklerini dile getirdi.

Savunma yapan eski uzman çavuş Ali Osman Ak, 15 Temmuz günü rutin mesaisinin ardından evine gittiğini, akşam saatlerinde verilen alarm üzerine tatbikat olduğunu düşünerek alaya döndüğünü söyledi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, avukatları ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Olay gecesi kanunsuz bir işe karışmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını savunan Ak, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- "Tatbikat" bahanesiyle kışlaya çağırmışlar

Eski uzman çavuş Ayhan Gül, darbe girişiminin yaşandığı hafta içinde kışlada alarm verilerek, tatbikat yapılacağının konuşulduğunu, tatbikatın amacının da personelin kışlaya geliş sürelerinin ölçülmesi olarak söylendiğini ifade etti.

Olay akşamı verilen alarm üzerine tatbikatın başladığını düşünerek, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gittiğini anlatan Gül, bazı kamu kurumlarına terör saldırısı olduğu gerekçesiyle telefonların toplandığını, yarım saat sonra yapılan içtimada da eski binbaşı Koltarla'nın terör olayları nedeniyle sıkıyönetim ilan edildiğini söylediğini belirtti.

İlerleyen saatlerde otobüslere bindirilerek kışla dışına çıkarıldıklarını, koruma amaçlı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiklerini düşünürken, TRT yerleşkesi yanında bulunan Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarına götürüldüklerini bildiren sanık Gül, iddianamede yer alan TRT baskınına katılan darbecilere destek amaçlı gittikleri hususunun doğru olmadığını öne sürdü.

Olay akşamı amirlerinin emirleri üzerine hareket ettiğini, darbe girişiminde bulunmadığını iddia eden Gül, tahliyesini istedi.

Savunma yapan eski uzman çavuşlar Bülent Palta, Kenan Oğuz ve Kenan Uysal da iddianamedeki suçlamaları kabul etmeyerek, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundular.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

