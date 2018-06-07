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Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 20:16 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 kişinin yargılandığı davaya devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişiminden önce Muhafız Alayı'nda Köşk Muhafız Komando Birliği komutanı olan eski binbaşı Osman Koltarla savunmasını tamamladı.

Koltarla'nın çapraz sorgusunun ardından duruşma yarına ertelendi.

Yarın görülecek duruşmada mahkemenin ara kararını açıklaması bekleniyor.

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FETÖ 15 Temmuz Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi Muhafız Alayı

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