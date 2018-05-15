HABER

Muhafız Alayı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 18:52 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 sanıklı davaya, sanıkların savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, sanık eski astsubay Halil Akkaya savunma yaptı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da evinde bulunduğu sırada kendisini arayan nöbetçi personelin alarm verildiğini söylemesi üzerine kışlaya gittiğini belirten Akkaya, emrinde asker bulunmadığı için kışla içtima alanındaki sırasına geçtiğini anlattı.

Bir zaman sonra toplanma reaksiyon süresinin ölçüldüğünü, birlik komutanı binbaşı Osman Koltarla'nın kendilerine teşekkür ettiğini dile getiren Akkaya, eski alay komutanı Barış'ın denetlemesinden sonra herkesin evine gidebileceğinin söylendiğini belirtti.

Akkaya, daha sonra DEAŞ'ın bazı kamu kurumlarına saldırabileceği istihbaratı alındığı bilgisinin paylaşıldığını, Koltarla'nın emriyle silahlı olarak otobüslere bindirildiklerini, 3 Nolu nizamiyeden çıkış yaptıklarını ve terör saldırısına karşı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gideceklerini düşündüğünü ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığının Oran'daki lojmanlarına gittiklerini ve sabah saatlerine kadar burada kaldıklarını belirten Akkaya, darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra birliğine döndüğünü söyledi.

Emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, yasa dışı bir eylemde bulunmadığını savunan Akkaya, FETÖ üyesi olmadığını iddia etti ve tutuksuz yargılanmayı talep etti.

- Telsizden darbe çağrısı

Sanık eski astsubay Ali Demirer de birliğe katılış süresinin ölçülmesi kapsamında 15 Temmuz akşamı alarm verildiğini, bunun üzerine görev yeri olan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gittiğini belirtti.

İçtima sonunda binbaşı Koltarla'nın, "Biraz daha bekleyin, alay komutanı gelmezse sizi evlerinize göndereceğim." dediğini aktaran Demirer, eve gitmeyi beklerken bir zaman sonra Koltarla'nın kamu kurumlarına bir terör saldırısı olabileceği bilgisinin alındığını söylediğini bildirdi.

İçtima alanındaki askerlerin cep telefonlarının toplanması emri verildiğini anlatan Demirer, hasta çocuğu hakkında sürekli bilgi alması gerektiği için telefonunu vermediğini belirtti.

Demirer, saat 23.00 sıralarında telefonunda "terör saldırısı nedeniyle İstanbul'daki boğaz köprülerinin askerler tarafından kapatıldığına" ilişkin haberleri okuduğunu kaydetti.

İlerleyen saatlerde Koltarla'nın emriyle otobüslere bindiklerini, nereye götürülecekleri konusunda bilgilendirme yapılmadığını ifade eden Demirer, daha sonra Oran'daki lojmanlara gittiklerini söyledi.

Demirer, daha sonra binbaşı Koltarla'nın, "ülkede yaşanan terör saldırısı nedeniyle sıkıyönetim ilan edildiği ve yönetime el konulduğu" şeklinde bir telsiz çağrısı aldığını ancak detaylı bilgiye sahip olmadığını söylediğini ifade etti.

Lojmanlar bölgesinde karşılaştığı sivil memur Erkan Taşkın'ın da "bir kalkışma" olduğunu söylediğini belirten Demirer, "Kalkışmanın ne olduğunu anlamaya çalıştık. Darbe ya da ihtilal gibi bilinen bir kavram değildi. Kalkışma da olsa TSK'nın içinde küçük bir gurubun faaliyeti olduğu söyleniyordu." ifadesini kullandı.

Demirer, saat 02.00 sıralarında Serkan isimli bir üsteğmenin "Kanunsuz bir durum var, bu işte yer almam, ben birliğimi geri çekiyorum." dediğini, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na döndüklerini sözlerine ekledi.

Sanık Recep Kanal'ın da savunmasını alan mahkeme, yarın devam edilmek üzere duruşmaya ara verdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Muhafız Alayı

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Emekliye 244 lira zam

Emekliye 244 lira zam

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

İlginizi Çekebilir

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail Türkiye büyükelçisinin ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye büyükelçisinin ülkeyi terk etmesini istedi!

Antalya'da yataklarında yarı çıplak öldürülmüş bulunmuşlardı! Cinayetin ardında 'yenge' çıktı!

Antalya'da yataklarında yarı çıplak öldürülmüş bulunmuşlardı! Cinayetin ardında 'yenge' çıktı!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert Kudüs tweetleri

MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert Kudüs tweetleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya çok sert yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya çok sert yanıt!

ABD'den skandal açıklama! Kudüs'teki ölümlerden Filistin'i sorumlu tuttu!

ABD'den skandal açıklama! Kudüs'teki ölümlerden Filistin'i sorumlu tuttu!

Nükleer anlaşmadan çekilen ABD'den İran'a yeni yaptırım!

Nükleer anlaşmadan çekilen ABD'den İran'a yeni yaptırım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.