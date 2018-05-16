Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da mesainin ardından evine gittiğini anlatan Eren, akşam saatlerinde daha önceden oluşturulmuş WhatsApp grubundan "alarm" mesajının atıldığını, bunun üzerine görev yeri olan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gittiğini ifade etti.

Amirlerince 13 Temmuz 2016'da kısa süre içinde alarm verilerek eğitim yapılacağının söylendiğini, bu kapsamda personel listelerinin hazırlandığını bildiren sanık Eren, eğitimin amacının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yapılacak olası bir saldırıda personelin ne kadar sürede kışlada hazır hale geçebileceğinin ölçülmesi olduğunu aktardı.

Alayda, silahını alarak beklemeye başladığını anlatan Eren, bir süre sonra eski binbaşı Osman Koltarla'nın, "Alay komutanı terör saldırısı var diyor. Cep telefonlarınızı bırakın." sözleri üzerine askerlerin telefonlarının toplandığını, eşi ile görüşebilmek için kendisinin telefonunu yanına aldığını kaydetti.

Yapılan içtimada, sanık Koltarla'nın gelerek, "Telsizden bir anons yapıldı, ülkede yaşanan karışıklıklardan dolayı sıkıyönetim ilan edilmiş. Neler olduğunu ben de bilmiyorum. Kanunsuz bir işe karışmayın." ifadelerini kullandığını söyleyen Eren, gece yarısından sonra da otobüslere bindirilerek Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Oran lojmanlarına götürüldüklerini bildirdi.

Burada bir süre bekledikten sonra Koltarla'nın, "Burada kanunsuz işler oluyor." diyerek birliğe dönmeleri emri verdiğini beyan eden sanık Eren, "O gece ben kanunsuz bir emir almadım. Terör saldırısı olduğu söylendiğinden amirlerime güvenmekten başka da bir şey yapmadım. Hain girişimi öğrenir öğrenmez silah ve teçhizatımdan arındım. Asla suç işlemek kastım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." savunmasını yaptı.