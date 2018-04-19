Muhalefet kısa sürede uzlaşıp ittifak kuramaz! Ahmet Hakan yazdı

AK Parti'nin en büyük sorununun "Demek ki ekonomi çok zorda, bu yüzden seçimi erkenden bile daha erkene almak zorunda kaldılar" şeklindeki görüş olduğunu belirten Ahmet Hakan, seçim kararıyla birlikte muhalefet partilerinin kendi aralarında ittifak yapma ihtimallerinin azaldığını yazdı. Kısa süre içinde uzlaşıp ittifak kurmanın 'muhalefetin yapacağı iş değil' şeklinde nitelendiren Hakan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakın halk tarafından yapılacağını belirtti.

"BAŞTAN KAYBEDERLER"



Muhalefetin yapacağı en büyük yanlışın 'hazır değildik' açıklaması olacağını ifade eden Hakan, "Bozuk moralle, baskına uğramışlara özgü şaşkınlıkla, umutsuzlukla, karamsarlıkla çıkarlarsa kamuoyunun önüne... Baştan kaybederler" dedi. Muhalefetin yapacağı tek şeyin, ilk turda herkesin kendi adayını çıkması, ikinci turda ise, en yüksek aday üzerinde birleşmesi olduğunu aktaran Hakan, başka bir seçeneğe vaktin olmadığını yazdı. Türkiye tarihinin en önemli seçiminin 24 Haziran'da yapılacağını belirten Hakan, “En kritik seçim, bu seçim çok önemli” falan denir. Fakat bu seferki hakikaten çok önemli seçim. Hatta Türkiye tarihinin en önemli seçimi" ifadesini kullandı.

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