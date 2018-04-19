HABER

Muhalefet kısa sürede uzlaşıp ittifak kuramaz! Ahmet Hakan yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 08:43 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "Erken seçimle ilgili 10 şey söyleyeceğim" başlıklı yazısında 24 Haziran günü yapılacak erken seçime değindi. 24 Haziran'daki seçimin, erken seçim değil 'baskın seçim' olduğunu belirten Hakan, seçim sürecinde en çok zorlanacak partinin CHP olduğunu belirtti. Seçime iki ay kala Cumhurbaşkanı adayı belirlemenin, kampanya sloganının bulunmasının zor olduğunu ifade eden Hakan, "İYİ Parti bile bu kadar zorlanmayacak. Sonuçta Meral Akşener’e toplayacaklar yüz bin imzayı" dedi.

AK Parti'nin en büyük sorununun "Demek ki ekonomi çok zorda, bu yüzden seçimi erkenden bile daha erkene almak zorunda kaldılar" şeklindeki görüş olduğunu belirten Ahmet Hakan, seçim kararıyla birlikte muhalefet partilerinin kendi aralarında ittifak yapma ihtimallerinin azaldığını yazdı. Kısa süre içinde uzlaşıp ittifak kurmanın 'muhalefetin yapacağı iş değil' şeklinde nitelendiren Hakan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakın halk tarafından yapılacağını belirtti.

"BAŞTAN KAYBEDERLER"

Muhalefetin yapacağı en büyük yanlışın 'hazır değildik' açıklaması olacağını ifade eden Hakan, "Bozuk moralle, baskına uğramışlara özgü şaşkınlıkla, umutsuzlukla, karamsarlıkla çıkarlarsa kamuoyunun önüne... Baştan kaybederler" dedi. Muhalefetin yapacağı tek şeyin, ilk turda herkesin kendi adayını çıkması, ikinci turda ise, en yüksek aday üzerinde birleşmesi olduğunu aktaran Hakan, başka bir seçeneğe vaktin olmadığını yazdı. Türkiye tarihinin en önemli seçiminin 24 Haziran'da yapılacağını belirten Hakan, “En kritik seçim, bu seçim çok önemli” falan denir. Fakat bu seferki hakikaten çok önemli seçim. Hatta Türkiye tarihinin en önemli seçimi" ifadesini kullandı.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

3 erken seçim senaryosu!3 erken seçim senaryosu!
Flaş... Göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! Flaş... Göçmenleri taşıyan kamyon devrildi!
Meral Akşener'in B planı ortaya çıktıMeral Akşener'in B planı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti İYİ parti CHP MHP erken seçim 24 haziran seçimi Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Hakan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Fatih Terim: 'En büyük hata benim'

Fatih Terim: 'En büyük hata benim'

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
evet meral akşener bunların çatı adayı bu chp daha öncede mhp nin dediği kişiyi ekmelettini aday görmüştü akşenerde mhp den gelme ya aradaki fark gelen -giden o na göre degerlendirirler
Diğer Haberler
Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Motosikletli sapık kameraya yakalandı

Motosikletli sapık kameraya yakalandı

Kulislerde 'aday' iddiası! Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu'yla görüşecek

Kulislerde 'aday' iddiası! Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu'yla görüşecek

Göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! Ölü ve yaralılar var

Göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! Ölü ve yaralılar var

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Erdoğan'ın erken seçim kararının ardından Twitter'da bunu yaptı

Erdoğan'ın erken seçim kararının ardından Twitter'da bunu yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.