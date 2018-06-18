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"Muhalefet, olumsuz bir kampanya yürütmeye gayret etti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 23:16 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "Milletimiz büyük bir çoğunlukla Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yanında yer aldığını Yenikapı mitingiyle gösterdi. Hayırlı, uğurlu, mübarek olsun" - "Bu hafta işin cila kısmıdır. İnşallah işin rengi görülmüş, anlaşılmıştır. Milletin sandıkta ne istikamette oy kullanacağı görülmüştür" - "Maalesef muhalefet cephesi ne yapacağını değil ne yapmayacağını, hatta neleri yaptırmayacağını anlattı. 'Araba da köprü de hızlı tren de yapmayacağız.' dediler. Negatif, olumsuz bir kampanya yürütmeye gayret ettiler. Onun için biz meydanlarda rahattık, rahatız"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi'ne ilişkin, "Milletimiz büyük bir çoğunlukla Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yanında yer aldığını Yenikapı mitingiyle gösterdi. Hayırlı, uğurlu, mübarek olsun." dedi.

Arnavutköy Kültür Merkezinde düzenlenen "Gençlik Buluşması" etkinliğinde Kurtulmuş, güzel bir kampanya döneminin yaşandığını ifade ederek, "Ramazan ayında, gerçekten uzun ramazan günlerinde, oruca, susuzluğa ve açlığa rağmen, fedakarca çalışmalarını yürüten siz genç kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hayati bir seçim sürecinden geçtiğinin altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu seçim kampanyasında biz çok rahattık. Biz bu kampanya boyunca her yerde, öncelikle sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere, hepimiz yaptıklarımızı söyledik ve bundan sonra neler yapacağımızı anlattık. Ama maalesef muhalefet cephesi ne yapacağını değil ne yapmayacağını, hatta neleri yaptırmayacağını anlattı. 'Araba da köprü de hızlı tren de yapmayacağız.' dediler. Negatif, olumsuz bir kampanya yürütmeye gayret ettiler. Onun için biz meydanlarda rahattık, rahatız. Biz ne yapacağımızı biliyoruz, anlatıyoruz. Milletimiz de yapanla yaptırmayanı, yapanla yıkanı çok iyi biliyor. Geçmişte ayırdığı gibi bundan sonra da ayıracaktır. Bundan sonra da yapma istikametinde yürüyen AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıklardan çıkaracaktır."

- "Bu millet biliyor ki Erdoğan karşıtlığından bu ülkeye fayda gelmez"

Muhalefetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir söylemi tercih ettiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Bu millet biliyor ki Erdoğan karşıtlığından bu ülkeye, bu millete, bu memlekete bir fayda gelmez. Bu süre içinde biz hep olumlu şeyleri söyledik. Yapacaklarımızı, kim olduğumuzu anlattık. Türkiye'nin geleceğine ilişkin neler tasarladığımızı, Bundan sonraki süreçte de daha güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğimizi anlattık. Anlatmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, dün Yenikapı'da gerçekleşen mitinge katılımın çok yüksek olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Milletimiz büyük bir çoğunlukla Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yanında yer aldığını Yenikapı mitingiyle gösterdi. Hayırlı, uğurlu, mübarek olsun. Bu hafta işin cila kısmıdır. İnşallah işin rengi görülmüş, anlaşılmıştır. Milletin sandıkta ne istikamette oy kullanacağı görülmüştür. Şimdi son rötuşları yapacağız. Bu son 5 günü çok iyi kullanarak, herkese ulaşmanızı istiyoruz. Biz Türkiye'de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatıyız. Türkiye'nin en kapsayıcı, en kuşatıcı partisiyiz. Doğudaki kardeşlerimiz de batıdaki de kuzeydeki de güneydeki de AK Partiye destek veriyor. AK Parti orta Anadolu'da da var, Trakya'da da Akdeniz'de de Karadeniz'de de var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da var. Bu seçim kampanyasında, Türkiye'nin her yerinde huzur ve güven içinde kampanya yürütttük. Türkiye'nin her yeri, AK Parti sayesinde diyar-ı huzur haline geldi."

Ülkede ne kadar çok huzur sağlanırsa vatandaşın o kadar güçlü olacağını ve yarına o kadar çok güvenle bakacağını dile getiren Kurtulmuş, güvenliği ve huzuru her şeyin üzerinde tuttuklarını söyledi.

- "Kimsenin seçim kampanyasına gölge düşürmesine müsaade edilmeyecek"

Bakan Kurtulmuş, seçim öncesinde huzursuzluk yaratan birkaç küçük olayın yaşandığına dikkati çekerek, "Türkiye, eski dönemlerde olduğu gibi, huzursuzluk çıkarmak isteyenlere pabuç bırakmayacaktır. Dün gece burada Arnavutköy'de yaşanan saldırının da bence ebatları itibariyle küçük de olsa seçim sürecine gölge düşürme niyeti taşıyan karanlık bir saldırı olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu saldırıyı yapanları lanetliyor, telin ediyorum. İnşallah bu saldırıyı yapanlar bulunacak, ortaya çıkarılacak ve hesapları sorulacaktır. Aynı şekilde birkaç gün evvel Suruç'ta meydana gelen olayın da failleri kimlerse, kim bu kanlı eylemin arkasındaysa ve ne şekilde bu işin içine girmişse, ortaya çıkarılacak ve kimsenin seçim kampanyasına gölge düşürmesine asla müsaade edilmeyecektir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda istikametine devam ettiğini aktaran Kurtulmuş, bu yoldan yürümeye, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye olmaya niyet ettiklerinin altını çizdi.

Çatalca'yı da ziyaret ederek işçi ve işverenlerle bir araya gelen Kurtulmuş, güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye mesajıyla 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı’na en güçlü şekilde destek verilmesinin Türkiye'nin istiklali ve istikbali için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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ak parti Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

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