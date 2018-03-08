Yeni ittifak planı! Her şey bu tarihte ortaya çıkacak

SETA’nın ‘seçim ittifakları’ araştırmasını köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, başkanlık seçimleri ile parlamento seçimlerinin aynı zamana denk geldiği tarihlerde ittifakların küçük partilerin sistem içinde kalabilmesi ve barajı aşabilmeleri için bir fırsat sunduğunu yazdı. Yeni siyasetin ittifak üzertine kurulduğunu, ittifak kuran partilerin seçimlerde kazançlı çıktığını belirten Selvi, ittifakın asıl püf noktasının oyların sayımında ve milletvekili sayısının belirlenmesinde olduğunu aktardı. Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"DEMOKRASİ İTTİFAKI

O nedenle CHP, ‘demokrasi ittifakını’ ortaya atarken, seçenekleri çeşitlendirmeye özen gösterdi. Daha önceleri gündemlerinde olmayan, ‘tek aday’ da bu seçeneklerden birisi.

CHP’nin teklifini 4 başlık halinde özetlemek mümkün:

1- Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda herkes kendi adayını çıkarabilir. İkinci turda ittifak yapılabilir.

2- Birinci turda da ittifak yapılabilir.

3- Birinci ve ikinci turda da ittifak yapılabilir.

4- Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir sınırlama konulmaz. Herkes kendi adayını çıkarır. Milletvekili seçiminde ittifak yapılabilir."

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