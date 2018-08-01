HABER

Muhalif Bemba’nın KDC’ye girişine izin verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 00:01 | Son Güncelleme

Muhalif Bemba’nın KDC’ye girişine izin verilecek

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Başkan Yardımcısı Jean Pierre Bemba'nın KDC’ye girişine izin verilecek.

Yerel basındaki haberlere göre, Lahey’de 10 yıl hapiste kalan ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Bemba, çarşamba günü ülkeye girecek.

Kongo Kurtuluş Hareketi partisinin lideri Bemba, tahliye edildikten sonra Brüksel’de yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Joseph Kabila’yı eleştirerek ülkeye dönüp devlet başkanlığı seçimine katılacağını duyurmuştu.

Bemba, 2008'de Belçika'da yakalanmış ve UCM'ye teslim edilmişti.

UCM, 2016'da Bemba'nın Orta Afrika Cumhuriyeti'ne (OAC) 2002-2003 döneminde gönderdiği silahlı grup Kongo Kurtuluş Hareketi milislerinin ülkede işlediği cinayet, tecavüz ve yağma gibi suçlardan sorumlu olduğu kanaatine varmış, Bemba’yı 18 yıl hapse mahkum etmişti.

UCM’deki temyiz yargıçları, haziran ayında Bemba’nın kendisine bağlı güçlerin işlediği suçlardan sorumlu tutulamayacağı kararına varmıştı.

Yurt dışında sürgünde olan muhalif Moise Katumbi de 3 Ağustos'ta ülkeye döneceğini açıklamıştı. Katumbi’nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti yetkililerine yaptığı ülkeye giriş talebine henüz cevap verilmediği belirtiliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2 yıldır ertelenen seçimlerin 23 Aralık'ta yapılması öngörülüyor.

PARTNERİnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında... İnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında...
PKK'dan hain tuzak: Asker eşi ve bebeği öldü (3)PKK'dan hain tuzak: Asker eşi ve bebeği öldü (3)
Kendini asarak yaşamına son veren Cem'in organları 3 kişiye hayat verecekKendini asarak yaşamına son veren Cem'in organları 3 kişiye hayat verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
devlet başkanı adayı jean pierre bemba Kongo Demokratik Cumhuriyeti muhalif Sivil Havacılık Otoritesi Uluslararası Ceza Mahkemesi ülkeye giriş izni

En Çok Okunan Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin karısını ve bebeğini şehit ettiler!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin karısını ve bebeğini şehit ettiler!

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan YKS eleştirisi!

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan YKS eleştirisi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbulkart açıklaması! Artık tüm Türkiye'de Türkiyekart olarak kullanılacak!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbulkart açıklaması! Artık tüm Türkiye'de Türkiyekart olarak kullanılacak!

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Yeni Şafak'ta bir ayrılık daha! Haber müdürü Recep Yeter görevinden ayrıldı

Yeni Şafak'ta bir ayrılık daha! Haber müdürü Recep Yeter görevinden ayrıldı

15 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in telefonunun şifresi çözüldü

15 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in telefonunun şifresi çözüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.