Muhalif Bemba’nın KDC’ye girişine izin verilecek

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Başkan Yardımcısı Jean Pierre Bemba'nın KDC’ye girişine izin verilecek.

Yerel basındaki haberlere göre, Lahey’de 10 yıl hapiste kalan ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Bemba, çarşamba günü ülkeye girecek.

Kongo Kurtuluş Hareketi partisinin lideri Bemba, tahliye edildikten sonra Brüksel’de yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Joseph Kabila’yı eleştirerek ülkeye dönüp devlet başkanlığı seçimine katılacağını duyurmuştu.

Bemba, 2008'de Belçika'da yakalanmış ve UCM'ye teslim edilmişti.

UCM, 2016'da Bemba'nın Orta Afrika Cumhuriyeti'ne (OAC) 2002-2003 döneminde gönderdiği silahlı grup Kongo Kurtuluş Hareketi milislerinin ülkede işlediği cinayet, tecavüz ve yağma gibi suçlardan sorumlu olduğu kanaatine varmış, Bemba’yı 18 yıl hapse mahkum etmişti.

UCM’deki temyiz yargıçları, haziran ayında Bemba’nın kendisine bağlı güçlerin işlediği suçlardan sorumlu tutulamayacağı kararına varmıştı.

Yurt dışında sürgünde olan muhalif Moise Katumbi de 3 Ağustos'ta ülkeye döneceğini açıklamıştı. Katumbi’nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti yetkililerine yaptığı ülkeye giriş talebine henüz cevap verilmediği belirtiliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2 yıldır ertelenen seçimlerin 23 Aralık'ta yapılması öngörülüyor.

