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Muhammed EtTavil Beykoz’da

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 16:51 | Son Güncelleme 11 dakika önce

- Filistin direnişinin sembol isimlerinden, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınarak darp edilmesinin ardından, psikolojik destek için Türkiye’ye getirilen down sendromlu Muhammed Et-Tavil (30), Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’i ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, kendisini ziyarete gelen Muhammed et Tavil ve ailesini makamında ağırladı.

Batı Şeria'nın El-Halil şehrinde 10 Aralık'ta İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'i başkenti olarak tanıma kararını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında gözaltına alınıp darp edilen Muhammed Et Tavil, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'i makamında ziyaret etti.

Muhammed Et- Tavil'e ziyaretinde, kendisini ülkeye getiren Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, Annesi Vecihe Et- Tavil ve Babası Hızır Et- Tavil eşlik etti.

Uluslararası Down Sendromu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, "Muhammed'i Türkiye'ye getirip, Cumhurbaşkanımıza teslim ederek İsrail askerlerinin yaptığı zulmü, insanlık dışı hareketi duyurmak istedik. Cumhurbaşkanımız, Muhammed ile birlikte dünyaya ders verdi." dedi.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ise "Allah halkımıza daha fazla cesaret ve yüreklilik nasip etsin. İnanıyorum ki Kudüs bir gün hür ve özgür olacak. Bu biraz zaman alacak. Dünya bile bunu anlamaya başladı. Dünya ilk defa Müslümanları bir yumruk olarak gördü. Muhammed gibi kardeşlerimiz de o mübarek beldeye sahip çıkıyor.” diye konuştu.

- Filistinli Muhammed'e doğum günü sürprizi

Ocak ayında 30 yaşına giren Muhammed Et- Tavil için doğum günü pastası kesildi. Başkan Çelikbilek, Tavil'i tebrik ederek hayırlı uzun ömürler temenni etti. Başkan Çelikbilek ile öz çekim gerçekleştiren Muhammed et- Tavil, Türkiye'de ağırlanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Muhammed'in anne ve babası da kendilerini ağırlayan Başkan Çelikbilek'e teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Çelikbilek, Muhammed et Tavil'e doğum günü hediyesi olarak Türk bayrağı ve gömlek hediye ederken, anne ve babasına ise çeşm-i bülbül hediye etti.

(AA)

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