HATAY ( AA) - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e geçmek üzere Hatay'a gelen askerlere çay demleyen 85 yaşındaki Muhammet Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşacak.

Suriye sınırında Mehmetçik'e çay demleyip, zeytin çekirdeklerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tespih hediye eden Muhammet dede, 1 Nisan'da gerçekleşecek AK Parti Olağan Hatay İl Kongresi'nde Erdoğan'la bir araya gelecek.

Muhammet Bulut'a müjdeli haberi, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel ile işadamı Haydar Albayrak, Hassa ilçesi Haydarlar Mahallesi'ndeki evine giderek verdi.

Burada AA muhabirine açıklamada bulunan iş adamı Albayrak, Muhammet dedenin yapmış olduğu tespihi Erdoğan'a AK Parti Bolu İl Teşkilatı 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere geldiğinde teslim ettiğini söyledi.

Erdoğan'ın hediyeden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Albayrak, bunun üzerine Erdoğan'ın Hatay'a geldiğinde Muhammet dedeyle bir araya gelmek istediğini aktardı.

- 40 yıllık tespihini hediye edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve ona her zaman dua ettiğini belirten Muhammet dede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşacak olmaktan mutlu olduğunu anlattı.