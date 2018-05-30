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Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 11:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince bu akşam HaberTürk'e konuk oluyor. 24 Haziran seçimleri Cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince Habertürk'te gazeteci Nagehan Alçı, Gürkan Hacır ve Bülent Aydemir'in sorularını cevaplayacak. Muhharem İnce'nin Haber Türk canlı yayınını internetten de izleyebilirsiniz.

Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi yapılacak 24 Haziran öncesinde liderler televizyon programlarında soruları yanıtlıyorlar. Daha önce Fox Tv ve Cnn Türk'ün seçim programlarına katılan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bu akşam Haber Türk'te ekrana çıkacak.

KARŞISINDA KİM OLACAK?

Muharrem İnce'nin katılacağı programda Didem Arslan Yılmaz moderatörlük yaparken Muharrem İnce, Nagehan Alçı, Gürkan Hacır ve Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlayacak.

MUHARRREM İNCE SAAT KAÇTA HABERTÜRK'TE OLACAK?

HaberTürk'ün resmi Twitter hesabından paylaşılan mesaja göre Muharrem İnce'nin gazetecilerin sorularını cevaplayacağı program saat 22.00'da başlayacak. Programı internetten izlemek isterseniz yani, cep telefonu ve bilgisayarda izleycekseniz aşağıdaki bağlantı ile Habertürk TV'nin online canlı yayına bağlanabilirsiniz.

Muharrem İnce'nin katılacağı Habertürk programını canlı izlemek için tıklayınız (22.00)

DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?

12 Ocak 1974 doğumlu olan Didem Arslan Yılmaz, 1992'de Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı. Sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri'ni sundu. Daha sonra Uğur Dündar ekibinde Star TV'ye geçti. Daha sonra Habertürk'e geçti ve Haber Sahası programını sundu.

Didem Arslan Yılmaz daha sonra yine Habertürk'te 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sundu.

13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye’nin Nabzı programlarını sunan Didem Arslan Yılmaz, 22 Mayıs 2016'da kanal ile yolları ayırdıktan sonra Twitter'dan yaptığı açıklamayla CNN Türk'ten ayrıldığını ve Habertürk'e geri döndüğünü söyledi.

NAGEHAN ALÇI KİMDİR?

13 Nisan 1977 İstanbul doğumlu olan Nagehan Alçı, İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü.

Hürriyet'in dış haberler servisinde staj yaparak gazetecilik kariyerine başladı. Daha sonra 32. Gün'de ve Avusturya'daki bir televizyon kanalında stajlarını sürdürdü. Alçı, Show TV dış haberler departmanında çalıştıktan sonra Akşam gazetesine geçti. Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmış olan Alçı, daha sonra bu gazeteden ayrılmıştır. Halen Milliyet gazetesinde köşe yazmaktadır. Özü Sözü Yirmi Bir isimli bir kitabı bulunmaktadır.

GÜRKAN HACIR KİMDİR?

1970 Ankara doğumlu Gürkan Hacır, gazeteci, yazar ve televizyon programcısıdır. Yeni Harman Dergisine hazırladığı röportaj ve dosyalarla medyada ilgi topladı. Yeni Harman'da Yalçın Küçük ile yaptığı söyleşiler, daha sonra SKYTURK'te Kalemler ve Kılıçlar adlı bir programa dönüştü. Bir buçuk sezon sonra, programdan kendi isteğiyle ayrıldı ve Şimdiki Zaman adlı programı sunmaya başladı. Yine SKYTURK'te Öteki Tanık adlı bir televizyon belgeselini hazırlamaktadır. Şu anda aktif olarak, Halk TV'de "Şimdiki Zaman" adlı programı yapmaktadır.

Gürkan Hacır, 2007 yılından beri belgesel yapımcılığı ile ilgilenmektedir. Yine kendisinin kurucusu olduğu Sahici Film, güncel konularda araştırma içerikli yapımlar ile aktif durumdadır.

BÜLENT AYDEMİR KİMDİR?

20 Mayıs 1976 Diyarbakır doğumlu olan Bülent Aydemir, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu. Gazeteciliğe 1996'da İhlas Haber Ajansı Ankara haber merkezinde başladı. İHA'da muhabirlik, editörlük, yurt haberler müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. Sabah gazetesinde Başbakanlık muhabirliği yaptı. Habertürk gazetesinde Başbakanlık muhabirliği görevini sürdürdü. 1.5 yıl Habertürk gazetesi Ankara Haber Müdürü olarak çalıştıktan sonra Habertürk gazetesinin Ankara Temsilciliğine atandı.

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