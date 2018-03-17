Muharip Gaziler Derneği ve Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği temsilciliğine dualı açılış

Mersin’in Mut ilçesinde Muharip Gaziler Derneği Başkanlığı Mut Şube temsilciliği ve Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği temsilciliği ile Mut Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmet binası dualarla açıldı.

Açılışa, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Mersin Muharip gaziler derneği başkan yardımcısı Kemal Gülbeyaz, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, “Bu ilçe Kuvay-i Milliye döneminde dik durmuş, Çanakkale de 148 şehit vermiş, vatanın bütünlüğü konusunda her zaman gereken fedakarlığı yapan bir ilçe olmuştur. Özellikle bu binanın dizaynında Mut Belediyesi olarak her zaman emrinizdeyiz dedik. Ama bir şeyi önemsediğimi belirtmek istiyorum. İnanın yapılan masrafın yüzde yetmişini kamuoyundaki esnaf ve hayırseverler karşıladı. Ben böyle bir ilçede Belediye Başkanı olmaktan mutluyum” dedi.

Yılmaz, “bu binanın yanında Mut Belediyesinin hazırladığı projesiyle Mut sosyal işler ve sosyal yardım müdürlüğü kurduk. Bu bünyede yaklaşık 3 buçuk yıldır ilçede yatan, hasta olan, aciz kalan, yaşlı olan ve kimsesiz kalanlara el uzattık. Çevredeki bütün hayırsever ve kaymakamımızla beraber 370 tane binayı onartıp düzelterek sağlıklı hale getirdik. bu konuda ilçede bütün duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim” diyerek sözlerini bitirdi.

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz ise, “Şehit aileleri ve gazilerimiz için bu açılışın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Toprak parçasını vatan yapan şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıklarıdır. Türk milleti Anadolu’muz için bedel ödemiş ve ödemeye devam etmektedir. Kurtuluş savaşında görev ve mücadelede, 15 Temmuzda, Afrinde vatanın savunulmasında askerimizden polisimize güvenlik korucularımıza ve milletimiz düşmanı yenerek gerekli cevabı vermiştir. Özellikle ilçemiz kurtuluş savaşında gösterdiği kahramanlıktan dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emrinde olmuştur” dedi.

Konuşmaların ardından plaketler veridi ve ilçe Müftüsü Mustafa Öztürk tarafından okunan duadan sonra açılış yapıldı.